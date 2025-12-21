onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Fotoğraf Çekimi İçin Pastanın Yanına Oturtulan Bebek Dengesini Sağlayamayınca Pastaya Düştü

Fotoğraf Çekimi İçin Pastanın Yanına Oturtulan Bebek Dengesini Sağlayamayınca Pastaya Düştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.12.2025 - 11:15

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde, bebek fotoğraf çekimleri bambaşka bir boyuta taşındı bildiğiniz üzere. Artık klasik pozların yerine, birbirinden farklı ve özgün konseptlerle, ilginç kostümlerle ve dekorlarla profesyonel fotoğraf çekimleri gerçekleştiriliyor. Bu özel ve yaratıcı çekimler, bebeklerin ilk anılarını oluşturuyor. Fakat minikler bu süreçte biraz sıkılabiliyor. Bazen de minik kazalar kaçınılmaz oluyor. 

Bir fotoğraf çekiminde minik kız dengesini tam olarak sağlayamayınca pastanın üzerine düştü. Ortaya ise gülümseten bir görüntü çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Tatlı bulan da var tepki gösteren de.

Tatlı bulan da var tepki gösteren de.

Sosyal medya çağında artık pek çok insan fotoğraf için yaşıyor. Haliyle bebekler de bu durumdan payını alıyor. Miniklerin daha doğar doğmaz sosyal medya hesapları oluyor ve birbirinden renkli konseptlerle paylaşımlar başlıyor. Kimileri bunu çağın gerekliliği olarak görürken kimileri ise bebeğe eziyet etmek olarak tanımlıyor. Sosyal medyada herkese açık paylaşılması ise bambaşka bir tartışma konusu.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın