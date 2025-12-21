Fotoğraf Çekimi İçin Pastanın Yanına Oturtulan Bebek Dengesini Sağlayamayınca Pastaya Düştü

Günümüzde, bebek fotoğraf çekimleri bambaşka bir boyuta taşındı bildiğiniz üzere. Artık klasik pozların yerine, birbirinden farklı ve özgün konseptlerle, ilginç kostümlerle ve dekorlarla profesyonel fotoğraf çekimleri gerçekleştiriliyor. Bu özel ve yaratıcı çekimler, bebeklerin ilk anılarını oluşturuyor. Fakat minikler bu süreçte biraz sıkılabiliyor. Bazen de minik kazalar kaçınılmaz oluyor.
Bir fotoğraf çekiminde minik kız dengesini tam olarak sağlayamayınca pastanın üzerine düştü. Ortaya ise gülümseten bir görüntü çıktı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Tatlı bulan da var tepki gösteren de.
