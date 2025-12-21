onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Ev Temizliği Konusunda Daha Önce Duymadığınız İddialı Bilgiler

etiket Ev Temizliği Konusunda Daha Önce Duymadığınız İddialı Bilgiler

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
21.12.2025 - 12:01

Ev temizliği, hayatımızda düzenli olarak yaptığımız işlerden bir tanesidir. Fakat temizlik dünyası sandığınızdan çok daha geniş... Bu dünyayla ilgili size 10 tane şaşırtıcı tüyolar ve bilgiler vereceğiz. Bu sayede temizlik yapmak, size çok daha keyif verecek!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kötü kokuların düşmanı: Sirke.

Sirkenin temizlik konusundaki süper gücüne hepimiz hakimiz. Peki, kötü kokular üstündeki hakimiyetini hiç duydunuz mu? Aslında sirke, kötü kokuları kapatmaz. Kokuyu oluşturan moleküllerin yapısını değiştirerek etkisiz hale getirir. Bu nedenle kötü kokuyu engellemek için sirkeyi tercih edebilirsiniz.

2. Mikrofiber bez, temizliğin kilit noktası.

Tek bir hamleyle mikrofiber bez tüm tozları yok ediyor. Bunun en büyük nedeni de, yapısından kaynaklanıyor. Bir mikrofiber bezin lifleri, insan saçından yaklaşık 100 kat daha ince liflerden oluşur. Yani tozu sildikten sonra içine çekip hapseden bir yapısı bulunuyor.

3. Fırın temizliğinin çok kolay bir yöntemi var!

Fırın temizlerken güçlü kimyasallara ihtiyacınız yok. Evde doğal yollarla hazırlayacağınız karbonat + su karışımı tüm kirleri çözdürmede rakipsizdir. Karbonat alkalik bir madde olduğu için yağlı asidik kirlere tepkime verir. Ortaya çıkan köpükle de kısa sürede temizleyebilirsiniz.

4. Kötü kokular nereden mi geliyor?

Buzdolabındaki kötü kokunun asıl sebebi sanıldığından daha farklıdır. Kokuyu yapan çoğu zaman bozulmuş gıdalar değil, kapak contasında biriken görünmez bakterilerdir. Bu yüzden en azından ayda 1 bu contaları mutlaka temizleyin.

5. Bu yeşillikler neden hemen bozuluyor?

Buzdolabı temizliğinin en büyük sebebi de bozulan sebze ve meyveler... Küçük bir tüyo verelim. Sebze ve meyvelerin kimyasal olgunlaşma gazları birbirine karışır. Bu yüzden özellikle elma ile yeşillikleri bir arada tutmayın ki sürekli buzdolabı temizlemek zorunda kalmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kimyasallardan daha etkili bir formül var.

Lavabo açmak için kullanılan kimyasallar, borulara oldukça zarar verir. Üstelik kimyasallardan daha etkili bir formül var. Kaynar su + tuz + karbonat karışımı doğru oranlarda uygulandığında tüm kalıntıları yok eder.

7. Banyodan bile daha kirli olabilir...

Mutfak lavaboları, banyonuzdan bile daha kirli olabilir. Bunun nedeni, gıda artıklarının bakteriler için mükemmel bir üreme alanı oluşturmasından kaynaklanır. Bakterilere karşı savaş açmak için de kaynar su + limon tozu harika bir ikilidir.

8. Perdeleri de düzenli olarak temizlemek gerekir!

Evde soluduğunuz tozun önemli bir bölümü perdelerden geliyor. Çünkü tozlar genelde perdelere yapışır. Alerjenleri belirgin ölçüde azaltmak için, üç ayda bir mutlaka yıkayın.

9. Süpürgenin kötü kokusu her zaman toz kaynaklı değil!

Süpürgenin içindeki filtrelerin de belli bir ömrü vardır. Özellikle HEPA filtreleri 6 ayda bir değiştirmekte yarar var. HEPA filtreleri değiştirerek, koku oluşumunu engelleyebilir ve daha iyi bir çekim gücü kazanabilirsiniz. Düzenli olarak değiştirmek de süpürgenizin ömrünü korur.

10. Sandalyeleriniz bakteri yuvasına dönüşmesin...

Sık kullanılan sandalye kolçakları ve oturma yerleri, en kirli yüzeylerden bile daha fazla bakteri taşıyabilir. Haftalık toz alma işlemi sırasında mikrofiber bir bezle sandalyelerin de tozunu mutlaka alın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın