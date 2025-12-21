İlişkide Nasıl Bağlanıyorsun?

Bazı insanlar ilişkiye hızla kök salar, bazıları mesafeyi sever, bazıları ise ne kadar yakınlaşırsa o kadar huzursuz olur. Bağlanma şeklimiz; çocukluktan, geçmiş ilişkilerden ve kendimizle kurduğumuz bağdan izler taşır. Peki sen nasıl bağlanıyorsun?

Hadi teste!