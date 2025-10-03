4 Ekim Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün senin için oldukça ilginç bir gün olabilir. Gökyüzünde Venüs ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu yaşanıyor ve bu durum, geçmişte hayatında önemli bir yer tutan bir partnerle yeniden yollarının kesişmesine neden olabilir. Bu beklenmedik karşılaşma, eski ilişkinle ilgili bazı soruları gündeme getirebilir ve belki de bugüne dair kafa karışıklıklarını artırabilir.

Bir dakika dur ve düşün: Acaba mevcut ilişkinde de tarih tekerrür ediyor olabilir mi? Belki de aynı hataları tekrar tekrar yapıyorsun ve bu durumun farkında bile değilsin. Bu karşılaşma, belki de sana bu konuda bir uyanış sağlayabilir. Belki de artık hem geçmişe hem de mevcut düzenine veda etmenin zamanı gelmiştir. Bu durum ilk başta korkutucu gelebilir, ancak bu değişim sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…