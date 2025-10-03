4 Ekim Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün büyüleyici kavuşumu, iş hayatındaki sorumluluklarını yeniden mercek altına almanı sağlıyor. Kapıyı kapatıp arkasında bıraktığını düşündüğün bir görev, beklenmedik bir şekilde yeniden karşına çıkabilir. Ancak bu sefer durum farklı, çünkü disiplin ve sabır silahlarınla donanmış durumdasın ve bu sayede çok daha güçlü ve kararlı ilerleyeceksin.

Ayrıca, Pallas’ın ileri hareketi, planlarını netleştirmene yardımcı olacak. Uzun süredir karmaşa içinde olan iş düzenin, artık daha sistematik ve düzenli bir hale gelecek. Stratejik adımlarının önemi ise göz ardı edilemeyecek derecede güçlenecek. Her bir adımın, geleceğini şekillendirecek ve seni hedeflerine bir adım daha yaklaştıracak.

Gelelim aşka! Venüs ile Güney Ay Düğümü kavuşumu eski bir partnerle yeniden temas kurmanı sağlayabilir. Kesişen yollar ilişkilerini sorgulamana ve bugüne dair kafa karışıklıkları yaşamana neden olabilir. Ne dersin, mevcut ilişkinde de tarih tekerrür ediyor olabilir mi? Ne dersin, belki de artık hem geçmişe hem mevcut düzenine veda etmenin zamanı gelmiştir. Bu değişim sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…