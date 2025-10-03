onedio
4 Ekim Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
4 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Ekim Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün senin için oldukça ilginç bir gün olacak gibi görünüyor. Zihinsel uyanıklığın adeta doruklara çıkıyor, fakat bedensel enerjin biraz iniş çıkışlı olabilir. Peki, bunun sebebi ne olabilir dersin? İşte burada Pallas'ın enerjisi devreye giriyor. Bu enerji, sinir sistemini biraz daha hassaslaştırabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumun da bir çözümü var.

Biraz temiz hava ve kısa yürüyüşler, tüm bu iniş çıkışları dengeliyor ve sana adeta yeniden başlama hissi kazandırıyor. Yani bugün, belki de bir parka gitmeli, doğanın içinde biraz zaman geçirmeli ve enerjini yeniden toplamalısın. Bu, hem zihinsel hem de bedensel enerjini yeniden dengeliyor ve tüm gün boyunca kendini daha enerjik hissetmene yardımcı oluyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

