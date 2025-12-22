onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Hayata Dair Tespitlerini Mizah Sosu Katarak Paylaşan Kişiler

Hayata Dair Tespitlerini Mizah Sosu Katarak Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.12.2025 - 13:16

Mizaha dair yapılan komik paylaşımlarda illa bir görsel, video kesiti veya son zamanlarda editlere sık sık rastlıyoruz. Gülerek de tüketiyoruz. Ancak bir de sadece kelimelerin kullanıldığı durum tespitleri var ve insana 'aaa bir dakika' diye anlık bir farkındalık da sağlıyor. Bu işin Twitter'da ustaları var ve son zamanlarda hayata dair komik tespitlerini herhangi bir görsel materyal sunmadan tespih gibi dizenler var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Kimse istemiyor ama...

Kimse istemiyor ama...
twitter.com

Biraz dirayetli olmaları lazım.

Biraz dirayetli olmaları lazım.
twitter.com

Pek sağlıklı bir yöntem değil gibi?

Pek sağlıklı bir yöntem değil gibi?
twitter.com

Dinleyiciye bırakmış.

Dinleyiciye bırakmış.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En temizi!

En temizi!
twitter.com

Zorba ve komik...

Zorba ve komik...
twitter.com

Şöyle bir hayat kalitesi...

Şöyle bir hayat kalitesi...
twitter.com

Tam olarak...

Tam olarak...
twitter.com

Nereye bağlayacak diye bekledik.

Nereye bağlayacak diye bekledik.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu ilginç bir refleks...

Bu ilginç bir refleks...
twitter.com

Kapatalım...

Kapatalım...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın