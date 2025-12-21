onedio
Aralığın Geçiş Hızından Hakan Sabancı’nın Çemberi Giderek Daralan Aşk Hayatına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.12.2025 - 18:31

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

2025'in kendisi peki...

twitter.com

Çok korkunç ve çok güzel.

Bir yer bulursa bize ge söylesin.

twitter.com

Bu yeğenler görüntülü aramada neden kilitleniyor?

twitter.com
👇

Heyecan heyecan.

twitter.com

Aynen bir sonraki yılın vision board'una eklenir.

twitter.com

Güzel bir farkındalık.

twitter.com
twitter.com
Sevmiyoruz kardeşim, çek elini ayağını.

twitter.com

Şarkı sözü yazsana.

twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

