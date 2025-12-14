onedio
15 Aralık - 21 Aralık Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 15 Aralık - 21 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Aralık - 21 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta Mars'ın burcunda konumlanması tüm enerjiyi üzerinde toplanıyor ve seni haftanın en güçlü, en kararlı burçlarından biri yapıyor. Kariyerinde liderlik etme, öne çıkma, risk alıp bir projeyi sahiplenme ve yeni başlangıçlar yapma konusunda oldukça avantajlı bir konumdasın. Haftanın başında attığın kararlı adımlar, seni tüm yıl boyunca ileri taşıyacak sağlam temeller oluşturabilecek potansiyele sahip. Ayrıca, fiziksel enerjin de artıyor, bu da iş temposuna dayanıklılık getiriyor ve seni daha da güçlü kılıyor.

Tam da bu noktada Kış Gün Dönümü ile birlikte Güneş de burcuna geçiyor ve bu, yılın senin için en parlak, en görünür ve kendini en iyi ifade ettiğin dönemlerinden biri başlıyor. Böylece bu hafta boyunca hem çevrenden güçlü bir destek alıyorsun hem de kariyerinde büyük bir görünürlük kazanıyorsun. Maddi anlamda da kararlı bir düzen kurmaya, bütçeni sağlamlaştırmaya başlayabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında Güneş ile Satürn karesi partnerinle ilişkide sınırların, sorumlulukların veya gelecek planlarının konuşulmasına neden olabilir; bu gerilim kısa süreli bir netleşme ve olgunlaşma süreci ise tadını çıkar. Zira, birlikte daha mutlu olmanın yolunu bulacaksınız! Tabii eğer bekarsan, bu hafta aradığın olgun ve kalıcı bir ilişki isteği ağır basabilir. Flörtlerde ciddiyet, anlık çekicilikten daha cazip ve değerli gelebilir. Yani şimdi gerçek aşka hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
