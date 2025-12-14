Sevgili Oğlak, Mars'ın burcundaki konumu enerjini tavan yapacak. Ama dikkat et, bu yüksek tempo seni biraz zorlayabilir. Özellikle eklemlerine ekstra yük bindirebilir. Dizlerin ve bel hattın, aşırı zorlayıcı çalışmalardan dolayı biraz daha hassas olabilir.

Biliyoruz, dur durak bilmeyen enerjinle her şeyi yapabileceğini düşünüyorsun ama unutma, bedenin de bir limiti var. Tabii ki, gün içinde bol bol su içmeyi de unutma! Su, eklem sağlığını destekleyen en önemli faktörlerden biri. Hafta sonuna doğru ise rutinlerini değiştirmeyi bir düşün. Yeni bir düzen, heyecan ve enerjini atacağın sosyal aktiviteler sana bir hayli iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…