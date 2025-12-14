onedio
Oğlak Burcu
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

14.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 15 Aralık - 21 Aralık haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Mars'ın burcundaki konumu enerjini tavan yapacak. Ama dikkat et, bu yüksek tempo seni biraz zorlayabilir. Özellikle eklemlerine ekstra yük bindirebilir. Dizlerin ve bel hattın, aşırı zorlayıcı çalışmalardan dolayı biraz daha hassas olabilir.

Biliyoruz, dur durak bilmeyen enerjinle her şeyi yapabileceğini düşünüyorsun ama unutma, bedenin de bir limiti var. Tabii ki, gün içinde bol bol su içmeyi de unutma! Su, eklem sağlığını destekleyen en önemli faktörlerden biri. Hafta sonuna doğru ise rutinlerini değiştirmeyi bir düşün. Yeni bir düzen, heyecan ve enerjini atacağın sosyal aktiviteler sana bir hayli iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

