Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında tansiyon biraz yükselebilir. Güneş ile Satürn'ün kozmik dansı, ilişkinin sınırlarını, sorumluluklarını ve gelecek planlarını masaya yatırmanı gerektirebilir. Bu durum, ilk bakışta biraz gerginlik yaratabilir ancak unutma ki her kriz aynı zamanda bir fırsattır. Bu gerilim, aslında ilişkinin daha sağlam temellere oturması için bir netleşme ve olgunlaşma süreci olabilir. Bu süreci kucakla ve tadını çıkar. Çünkü sonunda birlikte daha mutlu olmanın yolunu bulacaksın!

Gelelim bekar Oğlak burçlarına! Buna hazır mısın, bilmiyoruz ama bu hafta aradığın ilişkinin niteliği değişebilir.... Geçici flörtler yerine, daha olgun ve kalıcı bir ilişki arayışı içinde olabilirsin. Ciddiyet, anlık çekicilikten daha cazip ve değerli hale gelebilir. Yani, belki de şimdi gerçek aşka hazır olma zamanıdır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…