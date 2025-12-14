Sevgili Oğlak, bu hafta senin haftan! Mars'ın burcunda konumlanmasıyla tüm enerjiyi üzerine çekiyorsun ve haftanın en güçlü, en kararlı burçlarından biri oluyorsun. Kariyerinde liderlik etme, öne çıkma, risk alıp bir projeyi sahiplenme ve yeni başlangıçlar yapma konusunda oldukça avantajlı bir konumdasın. Haftanın başında attığın kararlı adımlar, seni tüm yıl boyunca ileri taşıyacak sağlam temeller oluşturabilecek potansiyele sahip. Ayrıca, fiziksel enerjin de artıyor, bu da iş temposuna dayanıklılık getiriyor ve seni daha da güçlü kılıyor.

Kış Gün Dönümü ile birlikte Güneş de burcuna geçiyor ve bu, yılın senin için en parlak, en görünür ve kendini en iyi ifade ettiğin dönemlerinden biri başlıyor. Bu hafta boyunca hem çevrenden güçlü bir destek alıyorsun hem de kariyerinde büyük bir görünürlük kazanıyorsun. Maddi anlamda da kararlı bir düzen kurmaya, bütçeni sağlamlaştırmaya başlayabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…