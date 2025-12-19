Sevgili Boğa, bugün sana biraz Yay burcundaki Yeni Ay'dan bahsetmek istiyoruz. Bu Yeni Ay, seni alışkın olduğun, rahat ettiğin ve her köşesini bildiğin güvenli alandan çıkarıyor. Bugünün gündemi kontrolü bırakabilmek, başkalarına güvenebilmek ve onlara bel bağlayabilmek olacak! Yani iş hayatında, başkalarına da bağlı olarak ilerlemek zorunda olduğun bir süreç seni bekliyor.

Ortak kararlar, ekip içi güç dengeler ve iş birliği ile ilerlemeye odaklan! Şimdi, 'her şeyi ben taşıyorum, her şey benim omuzlarımda' dediğin o ağır yükleri paylaşmanın zamanının geldi. Unutma, stratejik bir geri çekilme, seni zayıflatmaz. Aksine, seni daha güçlü bir pozisyona taşır ve daha geniş bir perspektif kazandırır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Yay burcundaki Yeni Ay, duygusal derinliği artırıyor. Yüzeyde seyreden, derinlemesine bağ kurmadan ilerleyen ilişkiler seni tatmin etmeyebilir. Daha yoğun, daha gerçek, daha samimi bağlar kurma arzun artabilir... Bu dönemde, kalbinin sesini dinlemek ve duygusal ihtiyaçlarına kulak vermek sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…