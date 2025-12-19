Sevgili Boğa, bugün Yay burcundaki Yeni Ay'ın enerjisine odaklanıyoruz. Zira bu Yeni Ay, senin için belki de biraz sarsıcı olabilir. Çünkü alışkın olduğun, rahat ettiğin ve her köşesini avucunun içi gibi bildiğin güvenli alanından çıkman gerekebilir artık. Bugünün gündemi ise kontrolü bırakabilmek, başkalarına güvenebilmek ve onlara bel bağlayabilmek üzerine kurulu olabilir. Hatta, iş hayatında belki de ilk defa başkalarına da bağlı olarak ilerlemek zorunda olduğun bir süreç seni bekliyor olabilir. Başta biraz seni tedirgin etse de bu süreçte öğreneceğin çok şey olabilir.

Tabii bir yandan da ortak kararlar almak, ekip içindeki güç dengelerini anlamak ve iş birliği ile ilerlemek üzerine yoğunlaşman gerekecek artık. 'Her şeyi ben taşıyorum, her şey benim omuzlarımda' dediğin o ağır yükleri paylaşmanın tam zamanı. Unutma ki stratejik bir geri çekilme, zayıflaman anlamına gelmez. Aksine, bu durum seni daha güçlü bir pozisyona taşır ve daha geniş bir perspektif kazandırır. Şimdi ilerlemenin tadını çıkar! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…