Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında bir değişim rüzgarı esecek. Yay burcundaki Yeni Ay, duygusal dünyanı derinleştirecek ve daha yoğun hissetmene neden olacak. Yüzeysel ilişkiler, sadece dış görünüşe dayalı aşklar artık senin için yeterli olmayacak. Bu dönemde, daha derin, daha gerçek ve daha samimi bağlar kurma arzun yoğunlaşacak.

Yeni Ay'ın etkisiyle, kalbinin sesini daha yüksek duyabilir, duygusal ihtiyaçlarına daha fazla odaklanabilirsin. Belki de bu dönem, duygusal ihtiyaçlarına daha çok kulak vermeli ve kendi iç dünyanı keşfederek duygusal ihtiyaçlarını anlamaya odaklanmalısın. Böylece hem seni mutlu edecek yolu bulabilir hem de ilişkilerini daha yoğun ve derin bir şekilde yaşama fırsatı bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…