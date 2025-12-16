Sevgili Boğa, bugün Güneş'in Satürn ile kare açısı, duygusal güvenlik konusunu ön plana çıkarıyor. Peki, partnerine gerçekten güveniyor musun? Duygularını, aşkını, hatta kalbini ona tamamen emanet edebiliyor musun? Eğer bu soruların yanıtı 'evet' ise, bu durumu aşk olarak adlandırmamız kaçınılmaz. Ancak eğer bu soruları kendine sorduğunda 'hayır' yanıtını alıyorsan, bu durumda biraz daha dikkatli olmanda fayda var.

Unutma ki aşkta güven olmazsa, sonunda ağlayan taraf sen olabilirsin. Bu nedenle, bugün aşkta güven konusunu biraz daha derinlemesine düşünmeni öneriyoruz. Kendine ve partnerine karşı dürüst ol. Onun da kendinin de gerçek duygularını keşfet! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…