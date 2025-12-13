Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde Mars ile Neptün arasında gerçekleşen kare açı, aşk hayatında bazı sınırların bulanıklaşmasına neden olabilir. Bu durum, belki de uzun süredir sadece arkadaş olarak gördüğün biriyle arandaki ilişkinde belirsizliklerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu dönemde, arkadaşına karşı hislerinin değiştiğini ve onu farklı bir açıdan görmeye başladığını fark edebilirsin. Ancak bu durumun yanıltıcı olabileceğini unutmaman gerekiyor.

Neptün'ün enerjisi, bazen yüzeysel cazibeye kapılmana ve gerçek hislerini göz ardı etmene neden olabilir. Bu nedenle, bu dönemde duygusal kararlar vermeden önce iki kere düşünmende fayda var. Kendine şu soruyu sormanı istiyoruz: Gerçekten o kişiye karşı duyguların mı var, yoksa alık bir heyecan mı arıyorsun? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…