Sevgili Boğa, bugün Mars ile Satürn arasında bir kare açı oluşuyor. Bu durum, duygusal dünyanla beklentilerin arasında belirgin bir mesafe oluşturabilir. Bu mesafeyi kapatmak içinse, partnerinin sözlerini kendi bakış açından değerlendirmen gerekebilir. Bu, iletişimini daha rahat ve akıcı bir hale getirebilir.

Tabii eğer bekarsan, durum biraz daha farklı olabilir. Bir yandan temkinli olma isteği, diğer yandan derin bir yakınlaşma arzusu hissedebilirsin. Bu iki duygu arasında gidip gelmek ise yeni bir ilişkiye adım atmanı zorlaştırabilir. Ancak bu süreçte emin adımlarla ilerlersen, belki de gerçek aşkını bulabilirsin. E bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…