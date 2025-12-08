onedio
9 Aralık Salı Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu
9 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Aralık Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Aralık Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün sırtında veya boynunda hissettiğin kas tutukluklarına dikkat çekmek istiyoruz. Evet, belki de bu durumun farkında bile değilsin ama gün içerisinde yaşadığın stres ve gerilim, bedenine direkt olarak yansıyor ve bu durum, farkına varmadan kaslarında bir tutukluk oluşturuyor.

Tam da bu yüzden Mars ile Satürn etkisindeki güne hafif esneme hareketleri katabilirsin. Ayrıca, belirli aralıklarla kısa molalar vermeyi de düşünmelisin. Bu basit yöntemler, kaslarındaki sertliği yumuşatarak daha rahat ve konforlu bir gün geçirmeni sağlayabilir. Bir diğer önemli konu ise yeme alışkanlıkların. Sindirim sisteminin düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için aşırıya kaçmamak gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

