Sevgili Boğa, bugün gezegenlerin dansı seninle ilgili birçok şeyi etkiliyor. Merkür'ün Oğlak burcuna yaptığı transiti, bedeninin sınırlarını daha net bir şekilde hissetmeni sağlıyor. Yani bugün, yorulduğun anı içgüdülerinle daha iyi anlayabilir ve kendini gereksiz yere zorlamadan, daha dikkatli ve özenli bir şekilde düzenlemeler yapabilirsin.

Bu durum, zihinsel karmaşanın vücut gerginliğini nasıl artırdığını daha iyi fark etmene yardımcı olabilir. Belki de bu nedenle, daha ritmik ve düzenli bir gün akışı oluşturmayı tercih edebilirsin. Bu, bir nevi iç huzuru bularak daha rahat bir nefes almak üzeresin. Gün içinde yaptığın küçük molalar, belki de ilk başta düşündüğünden daha büyük bir rahatlama sağlayabilir sana! Bugün, bedensel dayanıklılığı artıracak ama seni zorlamayacak yeni bir alışkanlık başlatmak için mükemmel bir gün. Yoga, meditasyon, pilates ve uzman desteği ile fizyoterapi sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…