Sevgili Boğa, bugün gökyüzü seninle ilgili oldukça net bir mesaj veriyor: Kaslarını zorlamadan, yumuşak ve ahenkli bir tempoda hareket etmen gerekiyor. Bu da demektir ki bugün kendini zorlamadan, hafif ve dikkatli hareketlerle günü geçirmen, enerjini dengede tutmana yardımcı olacak. Yani, yoğun bir spor programı yerine, belki de bir yoga dersi veya hafif bir yürüyüş senin için daha uygun olabilir.

Bir diğer önemli not da bu hafta magnezyum takviyesi yapmanın enerjini daha akıcı ve dengeli hale getirebileceği yönünde. Magnezyum, vücudun enerji üretiminde kritik bir rol oynar ve kasların düzgün çalışmasına yardımcı olur. Bu nedenle, biraz magnezyum takviyesi enerjini yükseltmenin yanı sıra kaslarını da rahatlatabilir.

Tabii ki, cildinle ilgili bir hatırlatma da yapmadan geçemeyeceğiz: Bugün, cildinin nem ihtiyacını biraz daha ciddiye alman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…