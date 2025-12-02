Sevgili Boğa, bugün Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte zihinsel bir toparlanma sürecine giriyorsun. Bu süreç, iş hayatında belki de bir süredir üzerinde düşündüğün ancak bir türlü netleştiremediğin konuları çözme fırsatı sunuyor. Dağınık ilerleyen projeler, belirsiz işler artık daha net bir şekilde şekillenmeye başlıyor.

Özellikle uzun vadeli projeler üzerinde çalışıyorsan; neyin gerçekçi, neyin sadece gereksiz bir yük olduğunu daha berrak bir şekilde görebilirsin. Bu durum, iş hayatında daha sağlam adımlar atarak doğru işlere yatırım yapmanı sağlayacaktır. Tabii bu durumda profesyonel statün de güçlenecektir. Doğru zamanda doğru yerde olmaya odaklan!

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, bugün kalbin ile aklın dengeye kavuşacak ve daha seçici bir tutum sergileyeceksin! Duygusal anlamda seni yıpratan, yoran ilişkilerden uzak durmanın zamanı geldi! Eğer bir partnerin varsa, onunla gelecek planları üzerine sakin ama belirleyici bir konuşma yapabilirsin. Bu konuşma, ilişkinin geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olabilir. Merkür'ün yol göstericiliğinde, aşktan ne istediğini açıkça söyleme cesareti bulacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…