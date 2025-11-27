onedio
28 Kasım Cuma Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Boğa Burcu
28 Kasım 2025, Günlük Burç Yorumu

27.11.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 28 Kasım Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün biraz sabır gerektirecek bir gün olabilir. Merkür'ün durağanlaşması, iş yerindeki iletişim hızını düşürüyor ve beklediğin onaylar biraz gecikebilir. Ancak bu durum, senin yaratıcı zekanı harekete geçirerek yeni ve etkili çözümler üretmene yardımcı olabilir. Ayrıca, bugün maddi konularda daha gerçekçi ve sağlam planlar yapmak için de ideal bir gün olabilir.

Günün ikinci yarısında kariyerinde ikinci perdeye geçtiğimizde ise ekip arkadaşlarından biriyle iletişimde kopukluklar yaşanabilir. Sen ne kadar sakinliğini korumaya çalışsan da, onların kararsız tavırları enerjini tüketebilir. Bugün de 'düzeni sağlayan kişi' rolüne bürünmen gerekebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tatlı sert bir enerji hakim. Partnerin seni tam anlamıyla anlamadığı bir durumla karşılaşabilirsin ve bu durum karşısında kendini korumak için bir duvar örmek isteyebilirsin. Eski bir aşkın araya girerek moralini bozması da olası. Hatta 'neden dönüyorsun yine?' şeklinde bir tartışma yaşanabilir. Biraz fırtınalı bir gün olacak gibi görünüyor... Kalbin nereye ait iyi düşün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

