Sevgili Boğa, bugün biraz sabır gerektirecek bir gün olabilir. Merkür'ün durağanlaşması, iş yerindeki iletişim hızını düşürüyor ve beklediğin onaylar biraz gecikebilir. Ancak bu durum, senin yaratıcı zekanı harekete geçirerek yeni ve etkili çözümler üretmene yardımcı olabilir. Ayrıca, bugün maddi konularda daha gerçekçi ve sağlam planlar yapmak için de ideal bir gün olabilir.

Günün ikinci yarısında kariyerinde ikinci perdeye geçtiğimizde ise ekip arkadaşlarından biriyle iletişimde kopukluklar yaşanabilir. Sen ne kadar sakinliğini korumaya çalışsan da, onların kararsız tavırları enerjini tüketebilir. Bugün de 'düzeni sağlayan kişi' rolüne bürünmen gerekebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tatlı sert bir enerji hakim. Partnerin seni tam anlamıyla anlamadığı bir durumla karşılaşabilirsin ve bu durum karşısında kendini korumak için bir duvar örmek isteyebilirsin. Eski bir aşkın araya girerek moralini bozması da olası. Hatta 'neden dönüyorsun yine?' şeklinde bir tartışma yaşanabilir. Biraz fırtınalı bir gün olacak gibi görünüyor... Kalbin nereye ait iyi düşün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…