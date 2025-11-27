onedio
28 Kasım 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
27.11.2025 - 18:01

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 

28 Kasım Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında birtakım dalgalanmalar yaşanabilir. Partnerin ve sen, onun seni tam anlamıyla kavrayamadığı bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumda kendini koruma içgüdüsüyle, belki de bir duvar örmek isteyebilirsin. Tabii bu duvar, belki de aranızdaki iletişimi bir nebze daha zorlaştırabilir. 

Bu arada bir yandan da eski bir aşkının hayatına yeniden dahil olma ihtimali var. Bu durum, moralini biraz bozabilir ve 'Neden yine buradasın?' şeklinde bir tartışmayı tetikleyebilir. Peki, böyle bir anda duygularını kontrol edebilecek misin? Şimdi bu fırtınalara rağmen iyi düşün, kalbin sahiden nereye ait? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

