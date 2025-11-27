Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında birtakım dalgalanmalar yaşanabilir. Partnerin ve sen, onun seni tam anlamıyla kavrayamadığı bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumda kendini koruma içgüdüsüyle, belki de bir duvar örmek isteyebilirsin. Tabii bu duvar, belki de aranızdaki iletişimi bir nebze daha zorlaştırabilir.

Bu arada bir yandan da eski bir aşkının hayatına yeniden dahil olma ihtimali var. Bu durum, moralini biraz bozabilir ve 'Neden yine buradasın?' şeklinde bir tartışmayı tetikleyebilir. Peki, böyle bir anda duygularını kontrol edebilecek misin? Şimdi bu fırtınalara rağmen iyi düşün, kalbin sahiden nereye ait? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…