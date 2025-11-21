Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında oldukça ilginç bir gelişme yaşanıyor. İçindeki o yumuşak ama bir o kadar da tutkulu yanının sahneye çıktığını hissediyoruz. Belki de uzun zamandır dile getirmediğin bir isteğini ifade etme veya sevgilinle gelecek hakkında bir plan yapma zamanı gelmiştir. Bu, sizi birbirinize daha da yakınlaştıracak bir adım olabilir.

Ancak bir dakika! Güneş'in Yay burcunda olduğunu ve bu enerjinin seni anlık heveslere kapılma riskiyle karşı karşıya bıraktığını unutma. Bu durumda, aşkını sorgulaman gerekebilir. Acaba bu aşkı sadece anlık bir hevesle mi arzuluyorsun? Yoksa bu aşk gerçekten kalıcı mı? Belki de bu soruların yanıtlarını bulmak için biraz daha zamanın vardır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…