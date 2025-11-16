Sevgili Boğa, bugün Güneş ile Satürn'ün oluşturduğu büyüleyici üçgenin etkisi altındasın. Bu güçlü etki, aşk hayatında daha ciddi ve olgun bir tavır sergilemeni sağlıyor. Sanki biraz daha büyümüş, olgunlaşmış gibi hissediyorsun. Ancak bir yandan da kendini güvenceye almayı ihmal etmiyorsun, bu da oldukça anlaşılır.

Haliyle bu süreçte, flörtlerini bir nevi 'güven testi'ne tabi tutabilirsin. Bu sayede kendini güvende ve sevgi dolu hissedebilirsin. Ama daha da önemlisi bu sayede, geleceğe yönelik küçük ama değerli adımlar atmaya başlayabilirsin. Peki, ona güvenebilecek misin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…