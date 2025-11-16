onedio
17 Kasım Pazartesi Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu
17 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Kasım Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ayak tabanlarının ve dizlerinin sana küçük uyarılar gönderdiğini hissedeceksin. Bu uyarıları göz ardı etme ve uzun süre ayakta kalmaktan, ağır yük taşımaktan kaçın. Ayaklarının ve dizlerinin rahat bir gün geçirmesine izin ver, onları dinlendir.

Sabah saatlerinde sindirim sisteminden beklenmedik tepkiler alabilirsin. Bu durumda panik yapma, sadece hafif ve doğal besinlerle enerjini depola. Belki bir tabak meyve, biraz yoğurt ya da bir bardak taze sıkılmış meyve suyu, sindirim sistemini rahatlatabilir ve enerjini yerine getirebilir. Günün sonunda, belki de farkına bile varmadan biriken stresi hafifçe boşaltacak küçük bir yürüyüş yapmayı düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
