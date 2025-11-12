onedio
13 Kasım Perşembe Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu
13 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.11.2025 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Kasım Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, sana biraz beden ve ruh sağlığından bahsetmek istiyoruz. Biliyorsun, bizlerin kas ve eklemleri hassas bir saat mekanizması gibi çalışıyor. Her bir hareketimiz, her bir adımımız bu hassas mekanizmanın düzgün işleyişine bağlı. Ancak bazen bu mekanizma yorulabiliyor, hatta bazen zarar görebiliyor. İşte tam da bu noktada devreye senin bilinçli hareketlerin giriyor. Gün içinde yapacağın küçük germe hareketleri, belki birkaç dakikalık nefes egzersizleri ile odaklanman, bu hassas mekanizmayı koruyor ve ona ihtiyacı olan enerjiyi sağlıyor.

Bunun yanı sıra, bedenin ve zihnin taze bir akış kazanması için beslenme alışkanlıklarına da dikkat etmek gerekiyor. Taze sebze ve meyveler, adeta birer yaşam suyu. Onlarla beslenmek, bedenine ve zihnine taze bir enerji akışı sağlıyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
