Boğa Burcu right-white
11 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Kasım Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça özel bir gün. Çünkü kalp merkezli enerjin adeta tavan yapmış durumda. Ancak gökyüzünde olup bitenler de seni etkiliyor. Büyüme ve genişleme gezegeni Jüpiter, hassas Yengeç burcunda gerileme dönemine girdi. Bu durum, senin gibi güçlü bir burçta bile içsel bir yorgunluk hissi yaratabilir. Ancak unutma, bu durumda vücudunun değil, ruhunun dinlenmeye ihtiyacı var.

Tam da bu nedenle, eğer bugün doğada olma şansın varsa hemen hayata karış. Kırlarda ol, sahilde yürüyüş yap, dağlara tırman... Ayrıca nefes meditasyonları da kalbinle ruhunu dengeleyecek ve enerjini düzenleyecektir. Sadece birkaç dakikanı ayırarak derin nefesler alıp vermek, hem ruhunu dinlendirecek hem de kalp çakranını güçlendirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
