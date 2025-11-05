onedio
6 Kasım Perşembe Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

6 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Kasım Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün vücudun biraz şımartılmak, biraz sevgi görmek istiyor. Belki bir masaj, belki bir spa seansı, belki de sıcak taş terapisi gibi rahatlatıcı ve dokunma hissini yoğun olarak yaşatacak bir bakım seni fiziksel olarak daha rahat hissettirebilir.

Ama dur, daha bitmedi! Venüs, seni sadece biraz dinlenmeye, biraz gevşemeye değil, adeta yeniden doğmaya çağırıyor. Bu çağrıya kulak ver ve kendine biraz zaman ayır. Kendini yeniden keşfetmenin, yeniden doğmanın ve enerjini yeniden toplamanın tam zamanı! Kendine biraz mola ver ve bu sürecin tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

