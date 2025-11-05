Sevgili Boğa, bugün hayatında yeni bir sayfa açıyor. Aşk gezegeni Venüs'ün büyülü etkisiyle, eski bir aşkın enerjisini yeniden fark etmesi ve hayatına yeniden giriş yapması muhtemel. Ancak, burada biraz dikkatli olmanda fayda var.

Geçmişten esen bu aşk rüzgarı, kalbinde yeniden bir aşk kıvılcımı yakabilir. Ancak unutma ki bu durum aynı zamanda karma döngüsünü de harekete geçirebilir. Bu nedenle, eski aşkının yeniden hayatına girişi, yeni bir başlangıç mı yoksa eski hataların tekrarı mı olacak, bunu iyi değerlendirmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…