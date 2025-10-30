Sevgili Boğa, bugün senin için bir dönüm noktası olabilir. Çünkü gökyüzünde olup bitenler seni etkileyecek gibi duruyor. Merkür ve Plüton arasında oluşan etkileyici altmışlık, uzaklardan gelen bir haberle kalbinde fırtınalar koparabilir. Beklenmedik bir mesaj, belki de uzun süredir unuttuğun bir duyguyu yeniden canlandırabilir ve seni hem özlem, hem de tutku dolu bir yolculuğa çıkarabilir.

Bazen birinin büyüleyici kelimeleri seni etkisi altına alabilir, fakat gerçekten kimin samimi olduğunu anlamak, sezgilerinle bile olsa, düşündüğünden daha karmaşık olabilir. Bu yüzden şimdi, kafanı toplama ve iyi düşünme vakti. Bakalım şimdi geçmişten gelen bu mesaja mı odaklanacaksın, yoksa mevcut düzenini korumak adına sevgilinin kollarına mı sığınacaksın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…