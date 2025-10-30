Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak gibi görünüyor. Gökyüzünde Merkür ve Plüton arasında oluşan altmışlık, senin için bilgi, eğitim ve yabancılarla olan bağlantıların konusunda yeni ve güçlü bir farkındalık yaratıyor. Zihninin keskinliği ve detayları kolayca yakalama yeteneği, özellikle uluslararası işler, yayıncılık veya dijital projeler gibi alanlarda büyük bir ilerleme kaydetmene yardımcı olacak.

Kariyer hayatında ise sözlerinin büyülü bir etkisi seni yüceltecek. Bir sunum, yazı ya da stratejik bir görüşme, bugün kaderini değiştirebilir nitelikte olabilir. Zira, Plüton'un etkisi, özellikle de kelimelerine derinlik katıyor. Bu yüzden ne söylediğini dikkatle seç, çünkü insanlar bugün sözlerini her zamankinden çok daha fazla ciddiye alıyorlar.

Biraz da aşktan konuşalım! Bugün, uzak bir yerden gelen bir haber, kalbini karıştırabilir. Bir mesaj, eski bir duyguyu tekrar alevlendirebilir. Bugün hem özlem hem de tutku hissedeceksin. Kimi zaman biri seni kelimeleriyle büyüleyebilir ancak kimin samimi olduğunu sezgilerinle ayırt etmek düşündüğünden zor olabilir. Şimdi iyi düşünme vakti, geçmişten gelen mesaja mı odaklanacaksın; yoksa mevcut düzenini korumak için partnerine mi sarılacaksın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…