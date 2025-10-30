Sevgili Boğa, bugün senin için adeta bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Gökyüzünün en parlak yıldızları Merkür ve Plüton arasında meydana gelen altmışlık, senin için bilgi ve eğitim alanında, ayrıca yabancılarla olan ilişkilerinde yeni ve güçlü bir bilinçlenme dönemi başlatıyor. Zihninin keskinliği ve detayları hemen yakalama yeteneği, özellikle uluslararası işler, yayıncılık veya dijital projeler gibi alanlarda sana büyük bir avantaj sağlayacak ve hızla ilerlemene yardımcı olacak.

Kariyerinde ise bugün, sözlerinin büyülü bir etkisiyle adeta bir yıldız gibi parlayacaksın. Bir sunum, yazı ya da stratejik bir görüşme, bugün hayatında belki de yeni bir sayfa açabilir. Plüton'un güçlü etkisi, kelimelerine derinlik ve ağırlık katıyor. Bu yüzden bugün ne söylediğini dikkatle seçmelisin, çünkü insanlar bugün sözlerini her zamankinden çok daha fazla ciddiye alıyorlar ve söylediklerinin etkisi, her zamankinden daha büyük olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…