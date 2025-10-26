Sevgili Boğa, bugün sakinliğini koruyarak ancak kararlı bir enerjiyle harekete geçmelisin. Oğlak burcunda seyahat eden Ay, iç dünyanda bir hareketlilik yaratıyor. Bu hareketlilik, özellikle maddi konularda seni yepyeni ve parlak fikirlerle buluşturabilir. İşte tam da bu noktada bugün, iş hayatında seni bir adım öne çıkaracak dikkat çeken bir strateji üzerinde düşünüyor olabilirsin.

Yeni bir yatırım yapmayı düşünüyorsan, finansal bir anlaşma planlıyorsan ya da ekip içinde liderlik pozisyonunu almayı hedefliyorsan, bugün senin için son derece uygun. Kararlılığını göstermekte çekinme, çünkü gökyüzünün enerjisi tamamen senin yanında. Bugün atacağın adımlar, uzun vadeli planlarının gerçekleşmesi için önemli olabilir ve aylar sonra büyük bir başarıya dönüşebilir.

Aşk hayatında ise güven duygusu yeniden ön plana çıkıyor. Partnerinle birlikte geleceğe dair planlar yapmak için harika bir dönem başlıyor. Evlilik, birlikte yaşama ya da yeni bambaşka bir düzen kurarak hayatınızı değiştirme konusunda heyecanlı olabilirisiniz. Bu arada eğer bekarsan, bugün karşına çıkabilecek yeni biri, enerjisiyle seni etkileyebilir ve kalbini hızla ısıtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…