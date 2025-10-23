Sevgili Boğa, bugün kariyer hayatınla ilgili belki de son dönemlerde yaşadığın kontrol kaybını fark edebilirsin. Ancak buna dair endişelerini bir kenara bırakmanı öneriyoruz. Çünkü bu durum, aslında senin daha sağlam ve etkili bir strateji geliştirmene yardımcı oluyor. Güneş ile Plüton karesi, özellikle finansal konularda ve ortaklık ilişkilerinde seni cesur adımlar atmaya teşvik ediyor.

Yani, mevcut düzenin biraz sarsılması aslında bir fırsat. Şimdi eski alışkanlıklarını terk edip daha etkili ve verimli yollarla ilerleyebilirsin. Bugün seni zorlayan kişi veya durum, aslında sana uzun vadede güç kazandıracak bir öğretmen gibi. Günlük yaşamında ise sabrının biraz sınanacağını söylemeliyiz. Başkalarının davranışları seni sinirlendirebilir ama Plüton’un enerjisi seni derin bir farkındalığa taşıyor. Sen sadece kendine ve tabii ki başarıya odaklan!

Gelelim aşka! Bugün, tutku ve sahiplenme duygusu zirveye tırmanacak. Zira, Güneş ile Plüton karesi seni duygusal yoğunluk ve karşı konulamaz bir çekimle buluşturuyor. Partnerinle aranda belki de gizli güç oyunları olsa da bu, ilişkinin derinleşmesi için bir fırsat. Tabii eğer bekarsan, hayatına giren kişi seni hem zorlayacak hem de tamamen büyüleyecek... Kalbini teslim etmeden önce dikkatle bak, ama Plüton’un büyüsüyle aşktan kaçış yok. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…