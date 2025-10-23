Sevgili Boğa, bugün kariyer hayatında belki de son zamanlarda hissettiğin kontrol kaybını daha belirgin bir şekilde fark edebilirsin. Ancak bu durum karşısında panik yapmanı ya da endişelenmeni gerektirecek bir durum yok. Aksine, bu durumun aslında senin daha sağlam ve etkili bir strateji geliştirmen için bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

Güneş ile Plüton'un oluşturduğu kare, özellikle maddi konularda ve ortaklık ilişkilerinde daha cesur adımlar atmaya teşvik ediyor seni. Bu durum, mevcut düzeninin biraz sarsılmasını gerektirse de, aslında bu senin için bir fırsat olabilir. Artık eski alışkanlıklarını bir kenara bırakıp daha etkili ve verimli yollarla ilerleme şansın var. Bugün seni zorlayan kişi veya durum, aslında uzun vadede güçlendirecek bir öğretmen olarak karşına çıkacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…