Sevgili Boğa, bugün gökyüzündeki hareketlilik senin için yeni fırsatların kapısını aralıyor. Neptün'ün Balık burcunda ilerlemesiyle birlikte, sosyal çevrenin çalkantılı dalgalarında yeni bir ilham kaynağına rastlama ihtimalin oldukça yüksek. Belki bir arkadaşın, belki de iş yerindeki bir meslektaşın, seninle birlikte yaratıcı bir proje üzerinde çalışmayı teklif edebilir.

Normalde kararlarını alırken aşırı temkinli olabilirsin, adımlarını dikkatle atmayı tercih edersin ancak bugün iç sesinin sana 'Evet' dediğini duyuyorsan, kalbinin sesini dinlemekte fayda var. Çünkü bu fırsat, sana sadece maddi kazanç ile birlikte değil, aynı zamanda ruhsal tatmin de sağlayabilir.

Ama unutma, sen de bir ilham kaynağı olabilirsin. İyi fikirlerin ve projelerin parlamasına liderlik edebileceğini de bilmelisin. Bugün, liderlik için sessiz bir destekle ilk adımı atabilirsin. Ortakların ya da çalışma arkadaşlarına vereceğin destek, yardımseverliğini ve liderlik potansiyelini ortaya çıkarabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…