Sevgili Boğa, bugün Neptün'ün Balık burcunda ilerlemesiyle birlikte, sosyal çevrende yeni bir ilham kaynağına rastlama ihtimalin oldukça yüksek. Belki bir arkadaşın, belki de iş yerindeki bir meslektaşın, yaratıcılığını konuşturabileceğin bir ortaklık teklif edebilir. Normalde kararlarını alırken aşırı temkinli olabilirsin ancak bugün iç sesinin sana 'Evet' dediğini duyuyorsan, kalbinin sesini dinlemekte fayda var. Çünkü bu fırsat, sana maddi kazanç ile birlikte ruhsal tatmin de sağlayabilir.

Öte yandan iyi fikirlerin ve projelerin parlamasına liderlik edebileceğini de bilmelisin. Bugün, liderlik için sessiz bir destekle ilk adımı atabilirsin. Ortakların ya da çalışma arkadaşlarına vereceğin destek, yardımseverliğini ve liderlik potansiyelini ortaya çıkarabilir. Görünen o ki bugün, yaratıcı enerjiler ve akılcı adımlarla parlamaya hazırsın!

Peki ya aşk? Bugün aşk hayatında ise Neptün'ün etkisiyle romantizmin doruklarına çıkabilirsin. Hayallerinde canlandırdığın türden bir buluşma, beklenmedik bir tesadüf ya da tanıdık bir gülümseme, seni büyüleyebilir. Eğer hayatında zaten biri varsa, bugün beraber kurduğunuz hayaller, aranızdaki bağı daha da mistik bir hale getirebilir. Ama bekarsan, kalbinin titreşimini duyman yeterli olacak. Çünkü biri senin frekansını olduğunu çoktan fark etmiş ve aşk için ilk adımı atmak üzere.. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…