Sevgili Boğa, bugün senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Güneş ve Jüpiter'in oluşturduğu gergin açı, seni alıştığın güvenli limandan dışarıya, belki de bilinmeyen sularda yol alman gereken bir döneme sürüklüyor. İş hayatında ya da eğitim yolculuğunda büyük kararlar alman gereken bir döneme giriyorsun. Ancak, bu dönemde hızlı ve düşünmeden alınan kararlar, sonradan telafi edilemeyebilir.

İşte tam da bu yüzden adımlarını özenle atmalı, her şeyi düşünüp tartmalı ve sakin kalmalısın. Yeteneklerin gözler önüne seriliyor ancak bu durum seni kibirli bir enerjiye sürüklememeli. Unutma, herkes senin kadar hızlı ve sağlam düşünemeyebilir. Sabırlı ol ve zamanı geldiğinde zaten hak ettiğin ilgiyi ve takdiri elde edeceksin. Maddi konularda ise biraz daha dikkatli olman gerekiyor. 'Hayat kısa, keyfini çıkar' diyerek hızlı ve düşüncesiz harcamalar yapma.

Gelelim aşka! Bugün, duyguların bir hayli yüksek... Sen aşkı doruklarda yaşarken sevgilin, seni duygusal anlamda zor bir duruma sokabilir. Jüpiter'in etkisiyle büyüyen duyguların, bir anda kıskançlıkla yer değiştirebilir. Bu yüzden iletişimde dürüst olmalı, hislerini saklamadan, ancak sakin bir şekilde paylaşmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…