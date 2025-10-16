Sevgili Boğa, bugün senin için biraz hareketli ve duygusal bir gün olacak gibi görünüyor. Gökyüzünde Güneş ve Jüpiter arasında oluşan gergin açı, duygusal yoğunluğunu bir hayli arttıracak. Aşk hayatında da bu yoğunluk hissedilecek. Aşkı doruklarda yaşarken, sevgilinin belki de hiç beklemediğin bir hareketi seni duygusal anlamda zor bir duruma sokabilir.

Zira Jüpiter'in etkisiyle birlikte, duygularının boyutu da büyüyecek. Ancak bu büyüme, bir anda kıskançlıkla yer değiştirebilir. Bu durum, ilişkinde gerilim yaratabilir. Bu nedenle, bugün iletişimde dürüst olman çok önemli. Hissettiklerini saklamadan, tabii sakin bir şekilde paylaşman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…