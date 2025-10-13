Sevgili Boğa, bugün gökyüzünün en parlak yıldızı Venüs'ün, Terazi burcuna zarif bir geçiş yapıyor. Bu geçiş ise sana bir cesaret aşılıyor: Beklentilerini, dileklerini ve ihtiyaçlarını açıkça ifade etme cesareti.... Şimdi estetik değerlere ve dengeye daha fazla önem verebilirsin. Bu, senin için ne anlama geliyor? Artık 'ben' dili yerine 'biz' dili kullanmanı teşvik ediyor. Yani, ilişkilerinde daha çok ortaklık, daha çok paylaşım, daha çok anlayış ve daha çok sevgi olacak.

Bu durum, hem ilişkinin daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacak, hem de partnerinle arandaki bağın daha da güçlenmesine vesile olacak. Sonuçta, aşkta denge ve uyum, her şeyden daha önemli, değil mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…