Sevgili Boğa, bugün Venüs'ün Terazi burcuna geçişinin etkilerinden bahsetmek istiyoruz. Bu geçiş, iş hayatında bir dizi değişiklik getirecek gibi görünüyor. Ofisindeki çiçeklerden, çalışma masandaki kalem kutusuna, projelerinin düzeninden, iş planlarına kadar her şeyde bir yenilenme ve düzenleme ihtiyacı hissedebilirsin. Üstelik bu yeniden düzenleme arzusu sadece fiziksel alanını kapsamakla kalmayacak. Aynı zamanda zihnindeki karmaşayı da sadeleştirmeni sağlayacak.

Bu süreçte, uzun süredir aklının bir köşesinde duran ancak bir türlü hayata geçiremediğin iş fikirlerin yeniden gündeme gelebilir. İş yerindeki görev dağılımlarında bir değişiklik olacaksa, bu durum lehine sonuçlanabilir. Disiplinli ve kararlı duruşun ise bugün sejij için yeni kazanç kapılarını aralayabilir.

Gelelim aşka! Bugün Venüs, sana beklentilerini açıkça dile getirme cesareti veriyor. İlişkinde estetik kadar dengeyi de önemseyen Venüs, artık 'ben' dili yerine 'biz' dili kullanmanı teşvik ediyor. Bu, hem ilişkinin daha sağlıklı ilerlemesine, hem de partnerinle arandaki bağın daha da güçlenmesine yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…