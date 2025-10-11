Sevgili Boğa, bugün kariyer cephesinde yaratıcı projelerde ışıldaman için ideal bir gün olabilir. Fikirlerinle etrafındakileri büyüleyebilir, iş yerinde adeta bir yıldız gibi parlayabilirsin. Ancak, Venüs ve Neptün'ün karşıt açıları, detayları gözden kaçırmana neden olabilir. Özellikle sanat ve sosyal medya odaklı işlerde, ilk bakışta 'mükemmel' gibi görünen fikirlerin biraz dağınık ve düzensiz kalabilir. Bu durumda ne yapmalı, diye soruyorsan; sezgilerini mantığınla dengelemeye çalış deriz.

Hafta sonu olmasına rağmen, iş yerinden bazı arkadaşlarının senden 'küçük bir yardım' talep etmesi de son derece muhtemel. Galiba artık herkesin sorumluluğu kendine demeli, sınırlarını çizmelisin. Bu sayede hem kendine fazla yüklenmekten kurtulabilir hem de pazar gününün tadını çıkarıp dinlenmeye zaman ayırabilirsin.

Peki ya aşk? Aman dikkat bugün, romantik bir anın hayal kırıklığına dönüşme riski biraz yüksek. Bu durumda partnerinle aranda yanlış anlaşılmalar, küçük çaplı tartışmaları gündeme getirebilir. Tabii eğer bekarsan, bugün büyüleyici ama bir o kadar da gerçekçi olmayan bir flört enerjisi seni sarabilir. Kalbin 'o kişiyi' işaret ediyor olabilir... Ancak bu yabancı ile yakınlaşmak için sabırlı olman ve zamanın ne getireceğini görmen en iyisi olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…