Sevgili Boğa, bugün senin için aşkta seçici olma günü. Kalbin, sıradan ve geçici heyecanlara karşı daha dirençli davranabilir ve seni daha çok güvende hissettirebilir. Böylece huzur veren bir enerjiye yönelebilirsin. Bu durum, ilişkini daha sağlam bir zemine taşımak için bir fırsat olabilir.

Birlikte olduğun kişiyle samimi ve açık bir şekilde konuşmak, belki de bazı konuları masaya yatırmak, ilişkinin daha sağlıklı bir noktaya gelmesini sağlayabilir. Tabii eğer bekar bir Boğa burcuysan, bugün mantığınla kalbin arasında ince bir denge kurman gerekebilir. Doğru kişiyi bulmak için acele etme, hatta kendine zaman ver. Belki de bugün, kalbinin sesini daha iyi duyabileceğin bir gün olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…