Sevgili Boğa, bugün senin için duygularını kontrol edemeyebilirsin... İçinde bulunduğun bu dönemde, kalbinin ritmini bozan inişler ve çıkışlar yaşayabilirsin. Partnerinle arandaki iletişimde, biraz fazla hassas olduğun bu dönemde, yanlış anlaşılmalar veya minik tartışmaların olması muhtemel. Ancak unutma ki, aşkın dili her zaman açık ve dürüst olmalı. Belki de bu dönemde, biraz daha sakin kalmaya ve kalbinden geçenleri dürüstçe ifade etmeye ihtiyacın var.

Tabii eğer yalnızsan ve aşkı arıyorsan, eski bir tanıdığın hayatına yeniden girebileceği bir dönemdesin. Geçmişin hafif meltemi seni sarabilir ve eski anıları canlandırabilir. Ancak bu rüzgarın seni hızla sürüklemesine izin verme. Acele etmeden, durup biraz gözlem yapman ve sonra adım atman daha faydalı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…