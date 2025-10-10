Sevgili Boğa, bugün Venüs ve Satürn, kozmik danslarını sürdürürken birbirlerine karşıt konumlarda yer alıyorlar. Bu durum, özellikle aşk hayatını etkileyebilir. Biraz daha açacak olursak; eski bir aşkın, belki de 'tamamen bitti' dediğin bir ilişkinin, yeniden hayatına girmesi söz konusu olabilir.

Bir mesaj, bir telefon, belki de bir rastlantı... Geçmişin kapısını çalan bu beklenmedik durum, seni biraz olsun sarsabilir. Ancak burada önemli olan, kalbinin sıcak ve duygusal sesine değil, aklının soğukkanlı ve mantıklı öğütlerine kulak vermek olmalı. Unutma ki aynı hikayeyi tekrar tekrar yaşamak, seni sadece yıpratır ve enerjini tüketir. Belki de artık geçmişe bir sünger çekme, eski defterleri kapatma ve yepyeni bir sayfa açma vaktin gelmiştir. Geleceğe odaklan ve yaşamına yeni bir yön ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…