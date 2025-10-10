onedio
11 Ekim Cumartesi Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu
11 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2025 - 18:04

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Ekim Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün sana ufak bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Sık sık boyun ve omuz bölgelerinde bir ağırlık hissediyor olabilirsin. Bu durumun sebebi, sadece fiziksel bir yorgunluk olmayabilir. Kendini sık sık gergin hissettiğini de fark ediyor musun? Belki de bu, tuttuğun sözler kadar tuttuğun öfkenin bir sonucudur. Zira öfke, kas yapar ve bu kasılmalar, boyun ve omuz bölgelerinde gerilime neden olabilir.

Sakinleşmek, huzur ve şifa bulmak içini ise sevdiğin bir müziği aç, kulaklığını tak ve hiçbir şey yapmadan, sadece müziği dinleyerek otur. Bu durum, ilk başta sıkıcı gibi görünebilir ancak inan bize, durgunluk da şifadır. Kendine biraz zaman ayır ve bu durgunluğun seni nasıl rahatlattığını gör! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

