onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Saçma Ama Gerçek Olabilir: Kışın İlişki Yürütmek Daha mı Zor?

etiket Saçma Ama Gerçek Olabilir: Kışın İlişki Yürütmek Daha mı Zor?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
21.12.2025 - 23:46

Kışın ilişkiler sanki bir durma dönemine giriyor. Soğuklarla birlikte hepimiz evlere çekiliyoruz. Bu da sanki ilişki yaşamayı zorlaştırıyor. Peki kışın ilişki yaşamak daha mı zor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kışın sadece hava durumu değişmiyor...

Kışın hava kadar bizim psikolojimiz de değişiyor. Havanın soğuması, günlerin kısalması ve güneşi çok nadir görmemiz psikolojimizi yakından etkiliyor. İnsan psikolojisi etkilenince bu, ilişkilere de yansıyor elbette. 

Kışın gelmesiyle vücutta önemli değişiklikler oluyor.

Güneş azaldığı için serotonin seviyeleri düşüyor. Serotonin düşünce duygusal dalgalanmalar artıyor. Bununla birlikte tolerans eşiği de düşüyor. Yani her şeye tepki verir bir hale geliyorsun. Partnerinin yaptığı en küçük şeye bile büyük tepkiler verebiliyorsun.

Serotonin düşerken melatonin yükseliyor.

Melatonin üretimi artıyor. Bu da daha çok uyku demek. Bunun sonucunda da kışın kendimizi halsiz hissediyoruz. Enerji düşüklüğü de kışın ilişkiye çaba harcamamanın bir nedeni oluyor.

Kışın günler kısa olduğu için insan dışarı çıkmak istenmiyor.

Kışın hava soğuk ve günler kısa. Böyle olunca dışarı çıkmak pek istenmiyor. Dışarı çıkmak istememek ilişkiyi de etkiliyor elbette. Dışarı çıkmak istemediğinde partnerinle daha az görüşüyorsun. Bu da ilişkiyi zora sokuyor tabii.

Ya da evde daha çok vakit geçiriyorsunuz.

Partnerinle evde vakit geçirmek çok romantik görünebilir ama bunun da riskli noktaları da yok değil. Sürekli aynı mekanda birlikte olmak ilişkiyi monotonlaştırabilir. Monoton bir ilişki de zamanla partnerinle aranı açabiliyor.

Kışın gelmesiyle duygularımız da karışıyor.

Mevsimin getirdiği bazı duygu karmaşaları da var. Kışla birlikte modlar düşüyor, isteksizlik başlıyor ve insanlar daha çok kendi içlerine dönüyorlar. Kendi içinde duyguları halledemeden ilişkide partnerinle uğraşmak da zor gelebiliyor. 

İsteksizlik, ilişkiye de yansıyor doğal olarak.

Kışın getirdiği mod düşüklüğü ve isteksizlik, ilişkiye emek vermeyi engelliyor. En basit ihtiyaçlar için bile istek bulamadığında partnerinin ihtiyaçlarına karşılık veremiyorsun. Durum böyle olunca ilişkinin yürütülmesi zor oluyor.

Tabii bir de hastalıklar var!

Kış demek hastalık dönemi demek. Bağışıklığın zayıflaması ile daha sık hastalandığımız için ilişkiyi yürütmeye fiziksel bir engel de çıkıyor. Bunun çok sık tekrarlanması ilişkide sabırları zorlayabiliyor. 

Kış yoğunluğu diye bir şey de var!

Kışın okulların ve işlerin en yoğun olduğu dönem. Kış boyunca insanlar kendilerini daha çok işe ve okula adıyor. Bu yoğunluklar arasında partnere vakit ayırmak güçleşebiliyor.

Bu demek değil ki kışın ilişki olmaz!

Kışın sanki ilişki olmaz gibi duruyor ama mesele o değil. Kışın ilişkilerin farklı bir testten geçtiğini bilerek ona uygun davranmak gerek. Böyle dönemlerde partnerine karşı daha anlayışlı yaklaşırsan ilişkiyi yürütmeniz kolaylaşır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın