Saçma Ama Gerçek Olabilir: Kışın İlişki Yürütmek Daha mı Zor?
Kışın ilişkiler sanki bir durma dönemine giriyor. Soğuklarla birlikte hepimiz evlere çekiliyoruz. Bu da sanki ilişki yaşamayı zorlaştırıyor. Peki kışın ilişki yaşamak daha mı zor?
Kışın sadece hava durumu değişmiyor...
Kışın günler kısa olduğu için insan dışarı çıkmak istenmiyor.
Kışın gelmesiyle duygularımız da karışıyor.
Tabii bir de hastalıklar var!
Bu demek değil ki kışın ilişki olmaz!
