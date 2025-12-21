Saçma Ama Gerçek Olabilir: Kışın İlişki Yürütmek Daha mı Zor?

Kışın hava kadar bizim psikolojimiz de değişiyor. Havanın soğuması, günlerin kısalması ve güneşi çok nadir görmemiz psikolojimizi yakından etkiliyor. İnsan psikolojisi etkilenince bu, ilişkilere de yansıyor elbette.

Kışın gelmesiyle vücutta önemli değişiklikler oluyor.

Güneş azaldığı için serotonin seviyeleri düşüyor. Serotonin düşünce duygusal dalgalanmalar artıyor. Bununla birlikte tolerans eşiği de düşüyor. Yani her şeye tepki verir bir hale geliyorsun. Partnerinin yaptığı en küçük şeye bile büyük tepkiler verebiliyorsun.

Serotonin düşerken melatonin yükseliyor.

Melatonin üretimi artıyor. Bu da daha çok uyku demek. Bunun sonucunda da kışın kendimizi halsiz hissediyoruz. Enerji düşüklüğü de kışın ilişkiye çaba harcamamanın bir nedeni oluyor.