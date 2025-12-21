onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
"Fransa'da Darbe Oldu" Videosuna İnanan Afrikalı Başbakanlar Macron'a Geçmiş Olsun Telefonu Açtı

"Fransa'da Darbe Oldu" Videosuna İnanan Afrikalı Başbakanlar Macron'a Geçmiş Olsun Telefonu Açtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.12.2025 - 23:21

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hakkında “devrildiği” yönünde uydurulan bir haberden, kendisine gönderilen endişe dolu bir mesaj ve Facebook’ta paylaşılan bir video linki sayesinde haberdar oldu.

Macron, 16 Aralık’ta La Provence gazetesinde yayımlanan yazısında, 14 Aralık Pazar günü Afrikalı bir mevkidaşının kendisine “Sayın Cumhurbaşkanı, neler oluyor? Çok endişeliyim” diye mesaj attığını aktardı.

Mesajda ayrıca, helikopter görüntüleri, askerler, kalabalık sahneler ve kameraya konuşan bir spikerin yer aldığı, oldukça inandırıcı görünen bir videonun bağlantısının bulunduğunu belirtti.

Macron bu videoya müdahale etti ancak istediğini alamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videodaki "darbe oldu" bilgisi kimilerince gerçek sanıldı.

Videodaki "darbe oldu" bilgisi kimilerince gerçek sanıldı.

Söz konusu videoda yer alan spiker, “resmi olmayan kaynaklara” dayandığını öne sürerek Fransa’da kimliği açıklanmayan bir albayın öncülüğünde darbe yaşandığını, Emmanuel Macron’un görevden alınmış olabileceğini iddia ediyordu. Ancak haberde, yetkili makamlar tarafından doğrulanmış herhangi bir bilginin bulunmadığı da özellikle vurgulanıyordu.

Macron'un videonun kaldırılmasıyla ilgili talebi olumsuz sonuçlandı.

Macron'un videonun kaldırılmasıyla ilgili talebi olumsuz sonuçlandı.

Videonun gerçeği yansıtmadığını anlayan Macron, Fransa’da yasa dışı çevrim içi içeriklerin bildirildiği resmi Pharos platformu aracılığıyla Meta’ya başvurulmasını ve videonun Facebook’tan kaldırılmasını istedi. Ancak şirket, içeriğin platform kurallarını ihlal etmediğini savunarak bu talebi geri çevirdi.

Bunun üzerine sürece doğrudan müdahil olan Macron, etkisini kullanarak sonuç alabileceğini düşündüğünü söyledi. “Diğer insanlara göre daha fazla baskı gücüm olduğunu sanıyordum, en azından aradığımda işin ciddiyetinin daha iyi anlaşılacağını…” diyen Macron, bunun da işe yaramadığını belirtti.

Fransız Cumhurbaşkanı, yaşananlara tepki göstererek “Bizimle alay ediyorlar” ifadesini kullandı ve sosyal medya platformlarının kamusal tartışma ortamını ve demokrasiyi önemsemediğini savundu. Macron’a göre bu tutum, yalnızca bilgi kirliliğine değil, toplumun güvenliğine de ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Videonun arkasındaki isim ya da isimler aranıyor.

Videonun arkasındaki isim ya da isimler aranıyor.

Kısa sürede 12 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan video, “Islam” adlı bir Facebook hesabı üzerinden yayıldı. Hesap adı dini bir çağrışım taşısa da paylaşımlarda herhangi bir dini içeriğe rastlanmadı.

Hesabın, Burkina Faso’da yaşayan genç bir kişi tarafından yönetildiği ve bu kişinin yapay zekânın gelir modeline dönüştürülmesi üzerine çevrim içi eğitimler vererek kazanç sağladığı ifade ediliyor.

Video, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda yükselen tepkilerin ardından, ilk kez paylaşılmasından bir haftadan uzun süre sonra platformdan kaldırıldı.

Euronews’in doğrulama servisi The Cube, hesapta yer alan telefon numarası üzerinden defalarca iletişim kurmaya çalıştı ancak bugüne kadar herhangi bir geri dönüş alamadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın