"Fransa'da Darbe Oldu" Videosuna İnanan Afrikalı Başbakanlar Macron'a Geçmiş Olsun Telefonu Açtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hakkında “devrildiği” yönünde uydurulan bir haberden, kendisine gönderilen endişe dolu bir mesaj ve Facebook’ta paylaşılan bir video linki sayesinde haberdar oldu.

Macron, 16 Aralık’ta La Provence gazetesinde yayımlanan yazısında, 14 Aralık Pazar günü Afrikalı bir mevkidaşının kendisine “Sayın Cumhurbaşkanı, neler oluyor? Çok endişeliyim” diye mesaj attığını aktardı.

Mesajda ayrıca, helikopter görüntüleri, askerler, kalabalık sahneler ve kameraya konuşan bir spikerin yer aldığı, oldukça inandırıcı görünen bir videonun bağlantısının bulunduğunu belirtti.

Macron bu videoya müdahale etti ancak istediğini alamadı.