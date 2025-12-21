"Fransa'da Darbe Oldu" Videosuna İnanan Afrikalı Başbakanlar Macron'a Geçmiş Olsun Telefonu Açtı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hakkında “devrildiği” yönünde uydurulan bir haberden, kendisine gönderilen endişe dolu bir mesaj ve Facebook’ta paylaşılan bir video linki sayesinde haberdar oldu.
Macron, 16 Aralık’ta La Provence gazetesinde yayımlanan yazısında, 14 Aralık Pazar günü Afrikalı bir mevkidaşının kendisine “Sayın Cumhurbaşkanı, neler oluyor? Çok endişeliyim” diye mesaj attığını aktardı.
Mesajda ayrıca, helikopter görüntüleri, askerler, kalabalık sahneler ve kameraya konuşan bir spikerin yer aldığı, oldukça inandırıcı görünen bir videonun bağlantısının bulunduğunu belirtti.
Macron bu videoya müdahale etti ancak istediğini alamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videodaki "darbe oldu" bilgisi kimilerince gerçek sanıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Macron'un videonun kaldırılmasıyla ilgili talebi olumsuz sonuçlandı.
Videonun arkasındaki isim ya da isimler aranıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın